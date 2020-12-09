ФСБ задержала в Туле готовившего нападение на учебное заведение
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«У него изъяты обрез охотничьего ружья и средства коммуникации, содержащие материалы об аналогичных преступлениях», — цитирует РИА Новости сообщение.
Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия.
По факту планируемого нападения на учебное заведение решается вопрос о дополнительной процессуальной квалификации действий задержанного.
В июне ФСБ России задержала в Волгограде подростка 2005 года рождения, готовившего массовое убийство в школе. У задержанного были изъяты самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, компоненты для взрывчатых веществ, поражающие элементы, холодное оружие.