ФСБ задержала в Туле готовившего нападение на учебное заведение

В Туле задержан 18-летний юноша, готовивший нападение на учебное заведение, сообщили в ЦОС ФСБ России.

«У него изъяты обрез охотничьего ружья и средства коммуникации, содержащие материалы об аналогичных преступлениях», — цитирует РИА Новости сообщение.

Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия.

По факту планируемого нападения на учебное заведение решается вопрос о дополнительной процессуальной квалификации действий задержанного.

В июне ФСБ России задержала в Волгограде подростка 2005 года рождения, готовившего массовое убийство в школе. У задержанного были изъяты самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, компоненты для взрывчатых веществ, поражающие элементы, холодное оружие.