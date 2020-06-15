В Волгограде задержан готовивший массовое убийство в школе подросток

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ФСБ России задержала в Волгограде подростка 2005 года рождения, готовившего массовое убийство в школе. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ведомства.
В Волгограде задержан готовивший массовое убийство в школе подросток
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, у задержанного изъяты самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, компоненты для взрывчатых веществ, поражающие элементы, холодное оружие.

Также у него обнаружены средства связи и рукописные записи, содержащие инструкции по изготовлению бомб и организации вооружённых нападений на образовательные учреждения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ») УК России. Кроме того, планируется принятие дополнительного процессуального решения по статье о подготовке к убийству двух и более лиц.

В апреле было предотвращено нападение подростка на школу в Тюменской области.

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