ФСБ предотвратила нападение подростка на школу в Тюменской области

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В Тюменской области по подозрению в подготовке вооружённого нападения на школу задержан 18-летний подросток. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
ФСБ предотвратила нападение подростка на школу в Тюменской области
  • © РИА Новости

У задержанного изъяли гладкоствольное охотничье ружьё с патронами, два охотничьих ножа, аммиачную селитру, средства связи и интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, передаёт ТАСС.

«Намерения о совершении противоправного деяния подтверждаются показаниями задержанного и свидетелей», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал на два месяца подростка, подозреваемого в подготовке нападения на школу.

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