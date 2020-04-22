ФСБ предотвратила нападение подростка на школу в Тюменской области
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У задержанного изъяли гладкоствольное охотничье ружьё с патронами, два охотничьих ножа, аммиачную селитру, средства связи и интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, передаёт ТАСС.
«Намерения о совершении противоправного деяния подтверждаются показаниями задержанного и свидетелей», — отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал на два месяца подростка, подозреваемого в подготовке нападения на школу.