Готовивший нападение на школу в Красноярске подросток арестован
- РИА Новости
«Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение оставить подозреваемого под стражей на два месяца, до 17 июня включительно», — рассказали ТАСС в суде.
16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил «доложить о ходе расследования уголовного дела».
По данным ведомства, подозреваемый нашёл в интернете инструкции по изготовлению СВУ и изготовил их, спрятав в надворной постройке, принадлежавшей его отцу.