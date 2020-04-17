Готовивший нападение на школу в Красноярске подросток арестован

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Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал на два месяца подростка, подозреваемого в подготовке нападения на школу.
Готовивший нападение на школу в Красноярске подросток арестован
  • РИА Новости

«Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение оставить подозреваемого под стражей на два месяца, до 17 июня включительно», — рассказали ТАСС в суде.

16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил «доложить о ходе расследования уголовного дела».

По данным ведомства, подозреваемый нашёл в интернете инструкции по изготовлению СВУ и изготовил их, спрятав в надворной постройке, принадлежавшей его отцу.

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