Готовивший нападение на школу в Красноярске подросток арестован

Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал на два месяца подростка, подозреваемого в подготовке нападения на школу.

«Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение оставить подозреваемого под стражей на два месяца, до 17 июня включительно», — рассказали ТАСС в суде.

16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил «доложить о ходе расследования уголовного дела».

По данным ведомства, подозреваемый нашёл в интернете инструкции по изготовлению СВУ и изготовил их, спрятав в надворной постройке, принадлежавшей его отцу.