Против готовившего нападение на школу в Красноярске возбудили дело
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В сообщении говорится, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил «доложить о ходе расследования уголовного дела» о предотвращении нападения подростка на учебное заведение.
Ранее ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, который занимался подготовкой нападения на школу.
У него изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно самодельные взрывные устройства, личные дневники.