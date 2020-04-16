Против готовившего нападение на школу в Красноярске возбудили дело

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В отношении подростка, который готовил нападение на школу в Красноярске, возбуждено уголовное дело. Об этом информирует пресс-служба СК России.
Против готовившего нападение на школу в Красноярске возбудили дело
  • © СК РФ

В сообщении говорится, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил «доложить о ходе расследования уголовного дела» о предотвращении нападения подростка на учебное заведение.

Ранее ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, который занимался подготовкой нападения на школу.

У него изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно самодельные взрывные устройства, личные дневники.

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