Подросток задержан за подготовку нападения на школу в Красноярске

В Красноярске подросток задержан за подготовку вооружённого нападения на школу.

«ФСБ России задержан житель города Красноярска 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооружённого нападения на школу», — отмечается в сообщении ЦОС ФСБ.

У задержанного изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно самодельные взрывные устройства, личные дневники.

В конце марта Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что сотрудники спецслужбы задержали на Сахалине двух студентов, планировавших вооружённое нападение на техникум. При обыске у них нашли оружие и патроны.

В Саратове также были задержаны два подростка, которые планировали совершить вооружённое нападение на школу.