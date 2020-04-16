Подросток задержан за подготовку нападения на школу в Красноярске

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В Красноярске подросток задержан за подготовку вооружённого нападения на школу.
Подросток задержан за подготовку нападения на школу в Красноярске
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«ФСБ России задержан житель города Красноярска 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооружённого нападения на школу», — отмечается в сообщении ЦОС ФСБ.

У задержанного изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно самодельные взрывные устройства, личные дневники.

В конце марта Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что сотрудники спецслужбы задержали на Сахалине двух студентов, планировавших вооружённое нападение на техникум. При обыске у них нашли оружие и патроны.

В Саратове также были задержаны два подростка, которые планировали совершить вооружённое нападение на школу.

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