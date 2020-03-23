ФСБ задержала на Сахалине планировавших атаку на техникум студентов

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RT
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что сотрудники спецслужбы задержали на Сахалине двух студентов, планировавших вооружённое нападение на техникум. При обыске у них нашли оружие и патроны.
ФСБ задержала на Сахалине планировавших атаку на техникум студентов
  • РИА Новости

«Задержаны двое студентов одного из учебных заведений Сахалинской области 2002 и 2003 годов рождения, причастных к пропаганде в сети интернет терроризма, массовых убийств и суицида», — указали в ЦОС.

Уточняется, что в отношении молодых людей ФСБ возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

По данным спецслужбы, во время обысков у задержанных изъяли оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства.

«В ходе обысков у студентов изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, промышленный детонатор, предположительно, самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооружённом нападении на учебное заведение», — добавили в ЦОС.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.

18 февраля в Крыму была пресечена подготовка терактов в образовательных учреждениях. ФСБ задержала двух жителей Керчи 2003 и 2004 годов рождения. У задержанных были изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, а также компоненты для изготовления взрывчатых веществ.

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