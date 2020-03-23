ФСБ задержала на Сахалине планировавших атаку на техникум студентов

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что сотрудники спецслужбы задержали на Сахалине двух студентов, планировавших вооружённое нападение на техникум. При обыске у них нашли оружие и патроны.

«Задержаны двое студентов одного из учебных заведений Сахалинской области 2002 и 2003 годов рождения, причастных к пропаганде в сети интернет терроризма, массовых убийств и суицида», — указали в ЦОС.

Уточняется, что в отношении молодых людей ФСБ возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

По данным спецслужбы, во время обысков у задержанных изъяли оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства.

«В ходе обысков у студентов изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, промышленный детонатор, предположительно, самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооружённом нападении на учебное заведение», — добавили в ЦОС.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.

18 февраля в Крыму была пресечена подготовка терактов в образовательных учреждениях. ФСБ задержала двух жителей Керчи 2003 и 2004 годов рождения. У задержанных были изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, а также компоненты для изготовления взрывчатых веществ.