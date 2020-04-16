СК возбудил против подростка в Красноярске дело о подготовке к теракту

Уголовное дело против подростка, подозреваемого в подготовке нападения на школу в Красноярске, возбуждено по трём статьям.

Об этом говорится в сообщении на сайте СУ СК России по Красноярскому краю.

«Подросток подозревается… ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России (приготовление к террористическому акту), ст. 205.3 УК России (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и ст. 223.1 УК России (незаконное изготовление взрывных устройств)», — информирует ведомство.

По версии следствия, в январе 2020 года у подростка возник умысел на совершение в апреле в Красноярске теракта с использованием самодельных взрывных устройств и обреза охотничьего ружья.

В СК добавили, что подозреваемый нашёл в интернете инструкции по изготовлению СВУ и изготовил их, спрятав в надворной постройке, принадлежавшей его отцу.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил «доложить о ходе расследования уголовного дела» в отношении подозреваемого.

16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.