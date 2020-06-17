«Мальчик домашний»: задержанный ФСБ подросток из Волгограда не ходил в школу по медицинским показаниям

Обвиняемый в подготовке нападения на школу в Волгограде подросток больше года не посещал учебное заведение, поскольку у него были поведенческие особенности и соответствующий медицинский диагноз. Об этом RT сообщила детский омбудсмен региона Нина Болдырева. Сейчас школьник находится в одиночной камере следственного изолятора и пока не может общаться с родными. Какое наказание грозит подростку и что его родители думают об обвинениях — в материале RT.

У 14-летнего подростка из Волгограда, обвиняемого в планировании нападения на школу, были диагностированы поведенческие особенности. В связи с этим он больше года находился на домашнем обучении, рассказала RT уполномоченный по правам ребёнка в Волгоградской области Нина Болдырева.

Родители на стороне сына

По словам детского омбудсмена, к ней обратился отец мальчика с просьбой проконтролировать соблюдение прав его сына.

«Родители очень переживают. Говорят, что мальчик не хотел никому навредить, и объясняют изготовление СВУ желанием позабавиться. Они, конечно, на стороне сына», — пояснила Болдырева.

Она также опровергла информацию о том, что подросток воспитывался без отца. По словам омбудсмена, мальчик рос в полной семье и не состоял на профилактическом учёте в комиссии по делам несовершеннолетних.

«Мальчик домашний. Он больше года находился на домашнем обучении, поскольку у него есть поведенческие особенности и официальный медицинский диагноз», — сообщила Болдырева.

Ранее RT рассказывал о задержании 14-летнего школьника в Волгограде. Подростку инкриминируется незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ), а также приготовление к убийству двух и более человек общеопасным способом (ч. 1 ст. 30, пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Сообщалось, что в ходе обыска в квартире подростка были обнаружены самодельные взрывные устройства, компоненты, необходимые для их изготовления, 18 бутылок с зажигательной смесью — так называемые коктейли Молотова, а также тетрадь с рукописными инструкциями по изготовлению СВУ.

По решению суда 12 июня подросток был арестован на два месяца.

По словам Болдыревой, он находится в одиночной камере следственного изолятора и пока не может видеться или общаться по телефону с родными.

«Родители беспокоятся по поводу условий его содержания, но пока мы не знаем, есть ли у него конкретные жалобы. Мы обратимся во ФСИН с просьбой оказать ребёнку дополнительную психологическую и медицинскую помощь», — добавила Нина Болдырева.

Школьнику грозит реальный срок лишения свободы, поскольку он достиг возраста уголовной ответственности по тяжким видам преступления.

«При этом мальчику не могут дать больше десяти лет, поскольку он несовершеннолетний, — отметила омбудсмен. — Если его признают виновным, то и родители могут понести административную ответственность, поскольку они были обязаны вести над ним родительский контроль».

Собеседница не стала подтверждать или опровергать информацию об имени подростка. По данным местных СМИ, речь идёт об ученике школы №61. Молодой человек якобы был участником ряда молодёжных сообществ и называл себя панком. RT попытался связаться с администрацией учебного заведения, однако там комментировать ситуацию отказались.

Могли быть сообщники

Как следует из официального сообщения СКР, сам подросток заявлял, что не планировал нападение на школу.

«Со слов несовершеннолетнего, воспользоваться всем этим (СВУ и «коктейлями Молотова». — RT) он планировал исключительно в развлекательных целях — привести их в действие в балках и на пустырях Волгограда, однако у следствия есть основания полагать, что целью было учебное заведение, а жертвой должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт, а также иные лица», — сообщается на сайте ведомства.

В ходе расследования были допрошены свидетели, которые рассказали, где именно школьник испытывал свои самодельные устройства. Там удалось обнаружить неразорвавшееся СВУ, а также поражающие элементы приведённых в действие устройств.

Следователи не исключают, что у подозреваемого могли быть сообщники.

Расследование этого уголовного дела продолжается, его взяла на контроль прокуратура Волгоградской области. «В рамках надзорной проверки ведомство также оценит действия органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению подобных преступлений», — пояснили RT в ведомстве.

С начала 2020 года, по информации СМИ, был предотвращён ряд нападений на школы, которые, по версии следствия, планировали подростки. Речь идёт об учебных заведениях в Тюменской, Костромской, Челябинской, Саратовской, Сахалинской областях, Красноярском крае и Республике Крым.

Нина Болдырева считает, что сообщения о предотвращённых нападениях участились, поскольку общество столкнулось с новыми опасностями для детей.

«Дело не в том, что правоохранители стали чаще сообщать о таких инцидентах. Это новая проблема для наших подростков. По своему опыту могу сказать, что очень часто школьники не сами увлекаются такими опасными темами, как взрывные устройства, и не сами начинают планировать нападения на школы — через соцсети их направляют и провоцируют взрослые люди», — подытожила детский омбудсмен.