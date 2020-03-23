«Причастны к пропаганде массовых убийств»: на Сахалине задержаны планировавшие атаку на учебное заведение студенты

На Сахалине сотрудники ФСБ задержали двух студентов, которые планировали вооружённое нападение на учебное заведение. По информации ведомства, молодые люди пропагандировали в интернете терроризм, массовые убийства и суицид. Силовики нашли у них оружие, боеприпасы, самодельные взрывные устройства и дневники с информацией о планируемом нападении.

На Сахалине задержаны два студента, которые планировали совершить вооружённое нападение на техникум. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

«Задержаны двое студентов одного из учебных заведений Сахалинской области 2002 и 2003 годов рождения, причастных к пропаганде в сети интернет терроризма, массовых убийств и суицида», — указали в ЦОС.

В ведомстве уточнили, что во время обысков у задержанных изъяли оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства.

«В ходе обысков у студентов изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, промышленный детонатор, предположительно, самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооружённом нападении на учебное заведение», — добавили в ЦОС.

В отношении молодых людей ФСБ возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).

Предотвращение нападения в Саратове

В конце февраля сотрудники ФСБ пресекли ещё одну попытку нападения на образовательное учреждение. В Саратове сотрудники ведомства задержали двух подростков 14 и 15 лет, которые намеревались атаковать сверстников из соображений мести.

Ведомство сообщило, что молодые люди состояли в «интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида». Задержание произошло на территории заброшенного бомбоубежища, где подростки хранили в тайнике обрез охотничьего ружья. Кроме этого вида оружия, они готовились применить зажигательные смеси, способы изготовления которых нашли в интернете.

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ФСБ опубликовала видеозапись, на которой один из задержанных молодых людей заявил, что его сообщник рассчитывает убить «примерно 40 человек». Нападение планировалось осуществить в мае 2020 года.

Впоследствии обоих задержанных в Саратове суд решил поместить под стражу.

Задержание в Крыму

Незадолго до событий в Саратове ещё одна превентивная операция прошла в Крыму. Сотрудники ФСБ задержали двух школьников, готовивших нападение на одно из учебных заведений в Керчи.

Задержанными оказались подростки 2003 и 2004 годов рождения. У них изъяли самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, а также компоненты для изготовления взрывчатых веществ.

Злоумышленники также располагали планами вооружённых нападений, схемами зданий и чертежами по изготовлению бомб.

По данным ФСБ, молодые люди вели так называемые группы смерти, в которых склоняли участников к аналогичным нападениям, а также являлись последователями Владислава Рослякова.

Речь идёт о молодом человеке, который, будучи студентом четвёртого курса политехнического колледжа в Керчи, 17 октября 2018 года устроил взрыв и открыл огонь по находившимся в здании учебного заведения людям.

Жертвами этого нападения стали 20 человек, в том числе пятеро сотрудников учреждения и 15 учащихся, из них шестеро — несовершеннолетние. В результате инцидента были госпитализированы более 40 человек.

Школьник из Казани

В начале марта в Национальном антитеррористическом комитете также рассказали о школьнике из Казани, который планировал убийство своих одноклассников и изготовил видео о якобы совершённом преступлении.

Правоохранительные органы сообщили, что молодой человек «позвонил в службу «112» и сказал, что готов перестрелять всех». Полицейским он объяснил, что не обладал авторитетом среди одноклассников и не успевал в обучении иностранному языку.

«Он даже сам снял ролик, будто уже совершил преступление в школе. На ролике было орудие преступления — нож. На любой вопрос у него был ответ один: «Мне всё равно», — пояснили в НАК.

Молодого человека отправили на домашнее обучение, установив за ним плотный контроль.

Вместе с тем превентивная деятельность ФСБ позволила предотвратить с 2018 года более 50 нападений на образовательные учреждения. В ведомстве также рассказали, что смогли пресечь деятельность около 150 крупных молодёжных экстремистских интернет-сообществ, в которых состояли около 50 тыс. пользователей.

ФСБ также отчиталось о работе более чем с 7 тыс. подростков, которые подпали «под влияние деструктивных идей». Они состояли в интернет-сообществах, «пропагандирующих идеологию убийств» и «ориентированных на возрастную категорию 12—17 лет».