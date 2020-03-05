Суд оставил под арестом готовивших теракт в Керчи подростков
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
«Решения Киевского районного суда Симферополя оставлены без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — сказала собеседница.
18 февраля в Крыму была пресечена подготовка терактов в образовательных учреждениях. ФСБ задержала двух жителей Керчи 2003 и 2004 годов рождения. У задержанных были изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, а также компоненты для изготовления взрывчатых веществ.
Позднее суд в Крыму арестовал до 18 апреля подростков.