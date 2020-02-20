Подозреваемые в подготовке теракта в Керчи подростки арестованы
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- РИА Новости
Об этом говорится на сайте Следственного комитета.
«Предъявлено обвинение двум несовершеннолетним жителям Керчи в приготовлении к совершению террористических актов группой лиц по предварительному сговору (ч.1 ст.30, п.«а» ч.2 ст.205 УК России)», — отмечается в сообщении.
Расследованием подготовки терактов в образовательных учреждениях Керчи занимается специально созданная следственная группа.
18 февраля в ФСБ сообщили, что в Крыму пресечена подготовка терактов в образовательных учреждениях, задержаны два подростка из Керчи.