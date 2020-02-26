Тайник, обрез и зажигательные смеси: ФСБ пресекла нападение подростков на образовательное учреждение в Саратове

Сотрудники ФСБ задержали двух подростков 14 и 15 лет, которые планировали напасть на одно из образовательных учреждений Саратова. У молодых людей обнаружили обрез охотничьего ружья. Сообщается, что подростки также собирались изготовить зажигательные смеси. Задержанные признались, что готовили атаку из соображений мести, а один из них рассчитывал убить «примерно 40 человек».

В Саратове задержали двух подростков, планировавших вооружённое нападение на одно из образовательных учреждений города. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, злоумышленников поймали на месте, где они хранили оружие.

По информации ведомства, молодые люди состояли в «интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида». Подростков задержали на территории заброшенного бомбоубежища, где они хранили в тайнике обрез охотничьего ружья. Кроме огнестрельного оружия они планировали использовать зажигательные смеси, инструкции по изготовлению которых они нашли в сети.

Как уточняет Следственный комитет по Саратовской области, задержанным 14 и 15 лет соответственно.

На опубликованном ФСБ видео показано, как сотрудники силовых ведомств изучают обнаруженный у подростков двуствольный обрез. Кроме того, на записи сами задержанные рассказывают о своих планах.

По словам подростков, «идеологией массовых убийств» они заинтересовались около года назад. В ответ на вопрос о том, сколько людей планировали убить злоумышленники, один из них назвал «примерную» цифру в 40 человек.

«Мне всё равно. Игорь (один из задержанных. — RT) рассчитывал примерно на 40 человек», — говорит подросток на опубликованном ФСБ видео. По его словам, мотивом несостоявшейся атаки была месть.

Задержанные также сообщили, что у них был план по нападению, а произойти оно должно было в мае 2020 года.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК (приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц). Решается вопрос об выборе меры пресечения.

За неделю до событий в Саратове стало известно о задержании ФСБ в Крыму двух школьников, также планировавших нападение. По данным ведомства, силовики таким образом предотвратили подготовку терактов в учебных заведениях Керчи.

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Эту атаку планировали совершить два подростка 2003 и 2004 годов рождения. У задержанных изъяли самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, а также компоненты для изготовления взрывчатых веществ. В ФСБ указали, что испытания пробных бомб злоумышленники проводили на домашних животных.

Отмечается, что задержанные в Керчи подростки разработали планы вооружённых нападений. В интернете они нашли чертежи по изготовлению бомб и схемы зданий. Также они вели так называемые группы смерти, в которых склоняли участников к аналогичным нападениям.

В ведомстве указали, что молодые люди оказались последователями 18-летнего Владислава Рослякова, который причастен к убийству 21 человека в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года.

В частности, после атаки на колледж один из задержанных в Керчи оставлял одобрительные комментарии под статьями, посвящёнными этим событиям. В ФСБ указали, что с ноября 2018 года с молодым человеком проводились профилактические беседы, однако, несмотря на это, «он вступил в интернет-сообщество неонацистов». Ранее в этой группе состоял и Росляков.

Напомним, что Росляков, будучи студентом четвёртого курса политехнического колледжа в Керчи, 17 октября 2018 года устроил взрыв и открыл огонь по находившимся в здании учебного заведения людям.

В результате этого нападения погибли 21 человек, 15 из которых — учащиеся. Среди них шестеро несовершеннолетних, и пятеро сотрудников учебного заведения. Госпитализация потребовалась по меньшей мере 43 людям. Общее количество пострадавших — 67 человек.

Сам Росляков покончил с собой. В Следственном комитете рассказали, что тело стрелка позднее нашли в библиотеке колледжа на втором этаже. По факту трагедии ведомство завело уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом).

Ранее в ФСБ сообщили, усилия сотрудников госбезопасности позволили предотвратить с 2018 года свыше 50 нападений на образовательные учреждения.