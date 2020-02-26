Задержанные в Саратове подростки готовили массовое убийство
Двое подростков, задержанных в Саратове, признались в подготовке массового убийства. Об этом свидетельствует распространённое ФСБ видео, на котором несовершеннолетние дают признательные показания.
- РИА Новости
Так, по словам одного из них, планировалось убийство из мести «примерно 40 человек».
Ранее ФСБ сообщила о задержании на территории одного из заброшенных бомбоубежищ подростков 2005 года рождения, готовивших вооружённое нападение на школу.
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