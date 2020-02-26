Задержанные в Саратове подростки готовили массовое убийство

Двое подростков, задержанных в Саратове, признались в подготовке массового убийства. Об этом свидетельствует распространённое ФСБ видео, на котором несовершеннолетние дают признательные показания.

Так, по словам одного из них, планировалось убийство из мести «примерно 40 человек».

Ранее ФСБ сообщила о задержании на территории одного из заброшенных бомбоубежищ подростков 2005 года рождения, готовивших вооружённое нападение на школу.