Задержанные в Саратове подростки готовили массовое убийство

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Двое подростков, задержанных в Саратове, признались в подготовке массового убийства. Об этом свидетельствует распространённое ФСБ видео, на котором несовершеннолетние дают признательные показания.
Задержанные в Саратове подростки готовили массовое убийство
  • РИА Новости

Так, по словам одного из них, планировалось убийство из мести «примерно 40 человек».

Ранее ФСБ сообщила о задержании на территории одного из заброшенных бомбоубежищ подростков 2005 года рождения, готовивших вооружённое нападение на школу. 

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