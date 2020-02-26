Россия передала КНДР тест-системы быстрой диагностики коронавируса
- РИА Новости
«Российской стороной по просьбе КНДР переданы Пхеньяну 1,5 тыс. тест-систем быстрой лабораторной диагностики коронавируса указанного типа», — говорится в сообщении.
Как отмечается, МИД надеется, что данный шаг усовершенствует возможности по предотвращению проникновения заболевания в Северную Корею.
Ранее стало известно о получении Роспотребнадзором регистрационных документов на российскую тест-систему для определения COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
В конце января в Минздраве России заявили о разработке экспресс-теста на новый коронавирус.
10 февраля Китай протестировал российскую тест-систему выявления инфекции.