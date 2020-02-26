Россия передала КНДР тест-системы быстрой диагностики коронавируса

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Россия передала КНДР 1,5 тыс. тест-систем быстрой диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует пресс-служба российского МИД.
Россия передала КНДР тест-системы быстрой диагностики коронавируса
  • РИА Новости

«Российской стороной по просьбе КНДР переданы Пхеньяну 1,5 тыс. тест-систем быстрой лабораторной диагностики коронавируса указанного типа», — говорится в сообщении.

Как отмечается, МИД надеется, что данный шаг усовершенствует возможности по предотвращению проникновения заболевания в Северную Корею.

Ранее стало известно о получении Роспотребнадзором регистрационных документов на российскую тест-систему для определения COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

В конце января в Минздраве России заявили о разработке экспресс-теста на новый коронавирус.

10 февраля Китай протестировал российскую тест-систему выявления инфекции. 

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