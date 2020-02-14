В России зарегистрирована тест-система для определения коронавируса

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Роспотребнадзор получил регистрационные документы на российскую тест-систему для определения коронавируса методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
В России зарегистрирована тест-система для определения коронавируса
  • Reuters

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«11 февраля 2020 года получено регистрационное удостоверение № РЗН 2020/9677 на тест-систему для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV методом ПЦР, разработанную ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что региональные организации ведомства обеспечены тест-системами, определён алгоритм лабораторной диагностики.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Китай протестировал российскую тест-систему выявления коронавируса.

В Минздраве сообщали, что в феврале ведомство создаст экспресс-тест на выявление инфекции.

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