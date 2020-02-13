В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом

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В России, по последним данным, новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией не выявлено. Об этом информирует Роспотребнадзор на своём сайте. 
В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом
  • РИА Новости

«В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлено два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, новых случаев заболевания не зарегистрировано», — заявили в ведомстве.

Ранее китайские власти сообщили, что число скончавшихся из-за коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 1310. Всего в провинции зафиксировали более 48 тыс. случаев заражения коронавирусом.

При этом 3441 человек вылечился от вируса.

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