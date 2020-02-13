В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом

В России, по последним данным, новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией не выявлено. Об этом информирует Роспотребнадзор на своём сайте.

«В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлено два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, новых случаев заболевания не зарегистрировано», — заявили в ведомстве.

Ранее китайские власти сообщили, что число скончавшихся из-за коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 1310. Всего в провинции зафиксировали более 48 тыс. случаев заражения коронавирусом.

При этом 3441 человек вылечился от вируса.