Защита от эпидемии: в России зарегистрировали тест-систему для выявления коронавируса

Роспотребнадзор зарегистрировал российскую тест-систему для выявления коронавируса. Жертвами заболевания во всём мире уже стали 1384 человека. Эксперты ВОЗ заявили, что вирус может коснуться двух третей населения планеты. Однако первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко назвал подобный прогноз невозможным и призвал не раздувать панику.

В России зарегистрировали тест-систему для выявления коронавируса, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Там уточнили, что ведомство получило регистрационные документы на российскую тест-систему для определения заболевания методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

«11 февраля 2020 года получено регистрационное удостоверение № РЗН 2020/9677 на тест-систему для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV методом ПЦР, разработанную ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора», — сообщила пресс-служба ведомства.

В свою очередь зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов рассказал, что россияне, эвакуированные из китайской провинции Хубэй, продолжают находиться на карантине в Тюменской области и проходят обследования.

«Они там добровольно согласились находиться две недели, их там обследуют, и условия санаторно-курортные там созданы. И мы общались с этими людьми, которые там находятся, по системе видеоконференции. У них хорошее настроение, я лично участвовал в диалоге», — рассказал он.

Тем временем число заболевших новым коронавирусом приблизилось к 65 тыс., жертвами заболевания стали 1384 человека.

Советник Всемирной организации здравоохранения Айра Лонджини высказал мнение, что в случае ухудшения ситуации с распространением вируса заразиться могут две трети населения планеты. Об этом эксперт заявил в интервью Bloomberg, пояснив, что основывается на данных, согласно которым каждый заражённый передаёт заболевание ещё двум-трём лицам.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко назвал подобный прогноз невозможным и призвал не раздувать панику. Он пояснил, что это просто ещё один тип коронавируса.

«Могу поклясться, не знаю, в чернильницу руку опустить, не будет двух третей планеты заболевших. Хватит людей пугать», — цитирует Онищенко РИА Новости.

Он также потребовал от журналистов не нагнетать ситуацию и прекратить «информационную атаку».

Накануне Совет ЕС призвал государства, являющиеся членами сообщества, к сотрудничеству в борьбе с распространением вируса. Кроме того, Совет попросил Еврокомиссию упростить доступ указанным странам к средствам индивидуальной защиты, а также оценить последствия глобальных угроз здоровью для того, чтобы обеспечить доступность лекарств в Евросоюзе.

Также по теме Новый метод диагностики: в Китае объяснили резкий рост числа заражённых коронавирусом Число погибших от вспышки коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 1310. Также сообщается о резком увеличении числа...

Тем временем власти Китая продолжают осуществлять комплекс мер по борьбе с эпидемией коронавируса COVID-2019. 13 февраля власти провинции Хубэй, ставшей источником распространения нового типа коронавируса, в очередной раз продлили каникулы для предприятий, за исключением городских служб. В то же время власти Гонконга из-за эпидемии продлили школьные каникулы до 16 марта.

Также 13 февраля в стране отметили резкое увеличение числа зафиксированных случаев заражения в связи с новым методом диагностики, при котором пациента вносят в список подтверждённых случаев при наличии только клинических симптомов.

Как отмечают в Комитете по вопросам гигиены и здравоохранения провинции Хубэй, введённая классификация диагнозов позволяет больным как можно раньше получить соответствующее лечение, увеличивая их шансы на выздоровление.

Глава МИД КНР Ван И рассказал, что число новых случаев заражения за пределами провинции Хубэй снижается уже на протяжении десяти дней, а процент выздоравливающих продолжает расти. Он отметил, что в настоящее время выписаны более 6 тыс. пациентов.

«Статистические данные и факты демонстрируют, что, исходя из общей обстановки, эту эпидемию можно контролировать, а заболевание — излечить», — сказал министр.

Глава китайского МИД добавил, что для окончательной победы над эпидемией необходимы совместные действия мирового сообщества, и призвал страны к консолидации усилий.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что необходимо как можно быстрее издать закон о биологической безопасности, а также системно планировать профилактику и контроль за рисками для биологической безопасности страны.

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Ранее главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Шваминатан рассказала, что в разработке находятся уже четыре возможные вакцины от коронавируса. Скорее всего, первую или вторую начнут испытывать на людях через три-четыре месяца, добавила она.