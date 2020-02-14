Защита от эпидемии: в России зарегистрировали тест-систему для выявления коронавируса
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
В России зарегистрировали тест-систему для выявления коронавируса, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Там уточнили, что ведомство получило регистрационные документы на российскую тест-систему для определения заболевания методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
«11 февраля 2020 года получено регистрационное удостоверение № РЗН 2020/9677 на тест-систему для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV методом ПЦР, разработанную ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора», — сообщила пресс-служба ведомства.
В свою очередь зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов рассказал, что россияне, эвакуированные из китайской провинции Хубэй, продолжают находиться на карантине в Тюменской области и проходят обследования.
«Они там добровольно согласились находиться две недели, их там обследуют, и условия санаторно-курортные там созданы. И мы общались с этими людьми, которые там находятся, по системе видеоконференции. У них хорошее настроение, я лично участвовал в диалоге», — рассказал он.
Тем временем число заболевших новым коронавирусом приблизилось к 65 тыс., жертвами заболевания стали 1384 человека.
Советник Всемирной организации здравоохранения Айра Лонджини высказал мнение, что в случае ухудшения ситуации с распространением вируса заразиться могут две трети населения планеты. Об этом эксперт заявил в интервью Bloomberg, пояснив, что основывается на данных, согласно которым каждый заражённый передаёт заболевание ещё двум-трём лицам.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко назвал подобный прогноз невозможным и призвал не раздувать панику. Он пояснил, что это просто ещё один тип коронавируса.
«Могу поклясться, не знаю, в чернильницу руку опустить, не будет двух третей планеты заболевших. Хватит людей пугать», — цитирует Онищенко РИА Новости.
Он также потребовал от журналистов не нагнетать ситуацию и прекратить «информационную атаку».
Накануне Совет ЕС призвал государства, являющиеся членами сообщества, к сотрудничеству в борьбе с распространением вируса. Кроме того, Совет попросил Еврокомиссию упростить доступ указанным странам к средствам индивидуальной защиты, а также оценить последствия глобальных угроз здоровью для того, чтобы обеспечить доступность лекарств в Евросоюзе.
Тем временем власти Китая продолжают осуществлять комплекс мер по борьбе с эпидемией коронавируса COVID-2019. 13 февраля власти провинции Хубэй, ставшей источником распространения нового типа коронавируса, в очередной раз продлили каникулы для предприятий, за исключением городских служб. В то же время власти Гонконга из-за эпидемии продлили школьные каникулы до 16 марта.
Также 13 февраля в стране отметили резкое увеличение числа зафиксированных случаев заражения в связи с новым методом диагностики, при котором пациента вносят в список подтверждённых случаев при наличии только клинических симптомов.
Как отмечают в Комитете по вопросам гигиены и здравоохранения провинции Хубэй, введённая классификация диагнозов позволяет больным как можно раньше получить соответствующее лечение, увеличивая их шансы на выздоровление.
Глава МИД КНР Ван И рассказал, что число новых случаев заражения за пределами провинции Хубэй снижается уже на протяжении десяти дней, а процент выздоравливающих продолжает расти. Он отметил, что в настоящее время выписаны более 6 тыс. пациентов.
«Статистические данные и факты демонстрируют, что, исходя из общей обстановки, эту эпидемию можно контролировать, а заболевание — излечить», — сказал министр.
Глава китайского МИД добавил, что для окончательной победы над эпидемией необходимы совместные действия мирового сообщества, и призвал страны к консолидации усилий.
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что необходимо как можно быстрее издать закон о биологической безопасности, а также системно планировать профилактику и контроль за рисками для биологической безопасности страны.Также на russian.rt.com Карта RT: в каких странах зафиксирован новый коронавирус
Ранее главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Шваминатан рассказала, что в разработке находятся уже четыре возможные вакцины от коронавируса. Скорее всего, первую или вторую начнут испытывать на людях через три-четыре месяца, добавила она.