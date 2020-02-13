Новый метод диагностики: в Китае объяснили резкий рост числа заражённых коронавирусом

Число погибших от вспышки коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 1310. Также сообщается о резком увеличении числа заражённых. Причина — новый метод диагностики, при котором пациента вносят в список подтверждённых случаев при наличии только клинических симптомов. Согласно последним данным, в провинции Хубэй количество заболевших превысило 48,2 тыс. При этом в общей сложности во всём мире подтверждено 60 276 случаев заражения.

Новый метод диагностики стал причиной резкого увеличения числа зафиксированных случаев заражения коронавирусом COVID-2019. Как отмечают в Комитете по вопросам гигиены и здравоохранения провинции Хубэй, введённая классификация диагнозов позволяет больным как можно раньше получить соответствующее лечение, увеличивая их шансы на выздоровление.

Таким образом, согласно новой классификации, количество заразившихся за сутки возросло почти на 15 тыс. Так, если 12 февраля в провинции Хубэй было зафиксировано более 33 тыс. заболевших, то уже 13 февраля их число превысило 48 тыс.

Погибли от коронавируса в Хубэе 1310 человек, ещё 3441 пациент успешно выздоровел.

Отметим, что больше всего от COVID-2019 пострадал город Ухань, там зафиксировано почти 33 тыс. случаев заболевания. 5647 человек находятся в критическом состоянии, 1437 — в тяжёлом. Кроме того, под наблюдением медиков находятся более 77 тыс. человек, а свыше 6 тыс. помещены в карантин.

Ведущий эпидемиолог Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Цзэн Гуан отметил, что согласно новому методу диагностики, пациента вносят в список подтверждённых случаев при наличии клинических симптомов (температура, кашель, одышка), даже если диагноз не подтверждён лабораторными исследованиями. По его мнению, это правильная мера, которая поможет в борьбе с распространением заболевания.

«Если их включить в число новых случаев заболевания, в их отношении уже можно принять необходимые меры по изоляции, положить их в больницу на лечение. Это полезно и для общества, и для самих пациентов», — цитирует его издание «Хуаньцю шибао».

Напомним, что именно провинция Хубэй с её административным центром — городом Ухань — стала источником распространения нового типа коронавируса COVID-2019. 13 февраля власти этого региона в очередной раз сообщили о продлении каникул для предприятий, за исключением городских служб.

«Для усиления профилактики и борьбы с эпидемией, эффективного сокращения потока и передвижений людей, сдерживания дальнейшего распространения заболевания и защиты жизни и здоровья людей, в соответствии с «Законом о чрезвычайных ситуациях КНР», «Законом КНР о профилактике и лечении инфекционных заболеваний» и соответствующими положениями механизма наивысшего уровня реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, принято решение, что предприятия провинции возобновят работу не ранее 24:00 20 февраля», — говорится в распоряжении.

В то же время власти Гонконга из-за эпидемии продлили школьные каникулы до 16 марта.

Председатель КНР Си Цзиньпин утвердил решение о направлении в Ухань дополнительного контингента медицинских работников из состава сухопутных, морских, воздушных и ракетных войск, а также из других воинских частей. Речь идёт о 2,6 тыс. врачей и санитаров.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, по состоянию на 08:00 мск во всём мире зафиксировано 60 276 случаев заражения, за сутки прирост составил 15 107 случаев. При этом в 24 странах мира, помимо Китая, зарегистрированы 443 заболевших.

«В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, новых случаев заболеваний не зарегистрировано», — говорится в заявлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Тем не менее продолжается распространение вируса на борту круизного лайнера Diamond Princess, который до 19 февраля находится на карантине в порту японского города Иокогама. Число инфицированных возросло на 44, превысив 200 человек. В общей сложности на корабле находятся примерно 3,6 тыс. человек, в том числе 24 гражданина России. По данным посольства РФ в Токио, «на данный момент среди россиян ни у кого коронавирус на подтверждён».

Reuters

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По итогам двухдневного глобального форума, организованного с целью выработки мер по борьбе с вирусом COVID-19, во Всемирной организации здравоохранения указали, что эксперты пока не достигли консенсуса о том, как следует обозначать болезнь — пневмония или острое респираторное заболевание (ОРЗ). Однако стало известно о работе над четырьмя вакцинами против коронавируса.

«В разработке уже четыре возможные вакцины. Скорее всего, первую или вторую начнут испытывать на людях через три-четыре месяца», — указала главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Шваминатан.