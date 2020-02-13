Власти рассказали о новом методе диагностики коронавируса в Хубэе

Власти китайской провинции Хубэй, где отмечается вспышка заражения коронавирусом, сообщили о новом методе диагностики заболевания.

«Согласно этому методу, провинция Хубэй недавно провела проверку ранее предполагаемых случаев заболевания и внесла изменения в результаты диагноза, диагнозы новым пациентам поставлены согласно новой классификации диагнозов», — приводит РИА Новости сообщение.

По информации Интерфакса, при диагностике теперь выявляют так называемый «клинический диагноз», который позволяет заболевшим «получать лечение на ранней стадии».

Ранее стало известно, что число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 1310, более 48 тыс. человек заражены.

Исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения Сумия Шваминатан заявила, что первые вакцины против нового типа коронавируса протестируют на людях через три-четыре месяца.