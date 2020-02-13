Власти рассказали о новом методе диагностики коронавируса в Хубэе

Короткая ссылка
Власти китайской провинции Хубэй, где отмечается вспышка заражения коронавирусом, сообщили о новом методе диагностики заболевания.

«Согласно этому методу, провинция Хубэй недавно провела проверку ранее предполагаемых случаев заболевания и внесла изменения в результаты диагноза, диагнозы новым пациентам поставлены согласно новой классификации диагнозов», — приводит РИА Новости сообщение.

По информации Интерфакса, при диагностике теперь выявляют так называемый «клинический диагноз», который позволяет заболевшим «получать лечение на ранней стадии».

Ранее стало известно, что число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 1310, более 48 тыс. человек заражены.

Исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения Сумия Шваминатан заявила, что первые вакцины против нового типа коронавируса протестируют на людях через три-четыре месяца

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить