В МИД Китая рассказали об успехах страны в борьбе с коронавирусом

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Глава МИД КНР Ван И рассказал об успехах страны в борьбе с распространением нового типа коронавирусной инфекции.
В МИД Китая рассказали об успехах страны в борьбе с коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам министра, число новых случаев заражения за пределами провинции Хубэй снижается уже на протяжении десяти дней, процент выздоравливающих продолжает расти.

Он отметил, что в настоящее время выписаны более 6 тыс. пациентов.

«Статистические данные и факты демонстрируют, что, исходя из общей обстановки, эту эпидемию можно контролировать, а заболевание — излечить», — сказал Ван И.

Также министр сообщил, что Китай принимает решительные и эффективные меры по борьбе с коронавирусом, однако для окончательной победы над ним необходимы совместные усилия мирового сообщества.

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