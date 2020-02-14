В МИД Китая рассказали об успехах страны в борьбе с коронавирусом

Глава МИД КНР Ван И рассказал об успехах страны в борьбе с распространением нового типа коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам министра, число новых случаев заражения за пределами провинции Хубэй снижается уже на протяжении десяти дней, процент выздоравливающих продолжает расти.

Он отметил, что в настоящее время выписаны более 6 тыс. пациентов.

«Статистические данные и факты демонстрируют, что, исходя из общей обстановки, эту эпидемию можно контролировать, а заболевание — излечить», — сказал Ван И.

Также министр сообщил, что Китай принимает решительные и эффективные меры по борьбе с коронавирусом, однако для окончательной победы над ним необходимы совместные усилия мирового сообщества.