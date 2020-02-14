КНР призвала страны к консолидации усилий для победы над коронавирусом

Китай принимает решительные и эффективные меры по борьбе с коронавирусом, однако для окончательной победы над ним необходимы совместные усилия мирового сообщества, заявил глава МИД КНР Ван И.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Вирус не знает границ, мировое сообщество должно работать вместе для его устранения. В этой борьбе за охрану здоровья людей самыми важными являются трансграничное взаимопонимание, взаимное доверие и взаимная поддержка», — сказал Ван И.

По словам министра, Пекин занимает ответственную позицию в вопросе предотвращения распространения коронавируса, на данный момент уже положено начало контролю над ситуацией.

Ранее Совет ЕС призвал государства, которые являются членами сообщества, к сотрудничеству в связи с распространением нового типа коронавируса.

По последним данным, число жертв коронавируса в Китае составило 1380 человек, подтверждено 63,8 тыс. случаев заражения.