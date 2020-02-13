Совет ЕС призвал страны к сотрудничеству из-за коронавируса

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Совет ЕС призвал государства, которые являются членами сообщества, к сотрудничеству в связи с распространением нового типа коронавируса.
Совет ЕС призвал страны к сотрудничеству из-за коронавируса
  • © Wiktor Dabkowski
  • globallookpress.com

«В заключениях Совета ЕС приветствуется эффективное реагирование ЕС на вызовы, возникающие в связи со вспышкой нового коронавируса, и содержится настоятельный призыв к государствам-членам принять необходимые меры для укрепления их сотрудничества», — говорится в заявлении.

Также в Совете ЕС призвали Еврокомиссию упростить доступ указанным странам к средствам индивидуальной защиты и оценить последствия глобальных угроз здоровью для того, чтобы обеспечить доступность лекарств в Евросоюзе.

Согласно последним данным, число жертв коронавируса в Китае составило 1367 человек, подтверждено 59 804 случая заражения.

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