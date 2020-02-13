Сенатор рассказал о состоянии эвакуированных из Ухани россиян

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Председатель временной комиссии Совфеда по защите суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, зампредседателя комитета СФ по международным делам Андрей Климов рассказал о состоянии эвакуированных из Ухани россиян, которые в настоящее время находятся в карантине в Тюменской области.
Сенатор рассказал о состоянии эвакуированных из Ухани россиян
  • © Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

«И мы общались с этими людьми, которые там находятся, по системе видеоконференции. У них хорошее настроение, я лично участвовал в диалоге», — цитирует РИА Новости Климова.

Ранее эвакуированный из Китая россиянин рассказал в беседе с радио Sputnik о карантине в тюменском лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель».

5 февраля самолёты ВКС России завершили эвакуацию соотечественников из китайской провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения нового типа коронавируса. Из Хубэя были вывезены 144 человека: 128 россиян и 16 граждан СНГ, которые обратились в российскую дипмиссию.

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