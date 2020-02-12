Эвакуированный из Китая россиянин рассказал о карантине в Тюмени

Короткая ссылка
Эвакуированный из Китая россиянин рассказал о карантине в тюменском лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель».
Эвакуированный из Китая россиянин рассказал о карантине в Тюмени
  • © Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

«Санаторий полностью для нас и работников, с изоляцией. Ни с кем нельзя видеться. Врачи ежедневно измеряют температуру, периодами сдаём анализы. Обслуживание очень приятное и доброе», — заявил Даниил в беседе с радио Sputnik.

По его словам, комнаты есть и двух-, и трёхместные, есть телевизор, холодильник, тумбочки и шкафы.

Как утверждает Даниил, сам он чувствует себя отлично, не ощущает никаких проблем и ему уже очень хочется погулять.

Ранее директор Департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова рассказала о состоянии здоровья россиян, эвакуированных из китайского города Ухань.

Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить