Эвакуированный из Китая россиянин рассказал о карантине в Тюмени
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«Санаторий полностью для нас и работников, с изоляцией. Ни с кем нельзя видеться. Врачи ежедневно измеряют температуру, периодами сдаём анализы. Обслуживание очень приятное и доброе», — заявил Даниил в беседе с радио Sputnik.
По его словам, комнаты есть и двух-, и трёхместные, есть телевизор, холодильник, тумбочки и шкафы.
Как утверждает Даниил, сам он чувствует себя отлично, не ощущает никаких проблем и ему уже очень хочется погулять.
Ранее директор Департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова рассказала о состоянии здоровья россиян, эвакуированных из китайского города Ухань.
Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.