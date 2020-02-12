Эвакуированный из Китая россиянин рассказал о карантине в Тюмени

Эвакуированный из Китая россиянин рассказал о карантине в тюменском лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель».

«Санаторий полностью для нас и работников, с изоляцией. Ни с кем нельзя видеться. Врачи ежедневно измеряют температуру, периодами сдаём анализы. Обслуживание очень приятное и доброе», — заявил Даниил в беседе с радио Sputnik.

По его словам, комнаты есть и двух-, и трёхместные, есть телевизор, холодильник, тумбочки и шкафы.

Как утверждает Даниил, сам он чувствует себя отлично, не ощущает никаких проблем и ему уже очень хочется погулять.

Ранее директор Департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова рассказала о состоянии здоровья россиян, эвакуированных из китайского города Ухань.

Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.