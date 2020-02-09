Власти Тюмени рассказали о состоянии эвакуированных из Ухани

Директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова рассказала о состоянии здоровья россиян, эвакуированных из китайского города Ухань.

Об этом сообщается на странице оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.

«По данным термометрии и утреннего обхода медиками, все находящиеся на карантине чувствуют себя хорошо», — сказала она.

Ранее сообщалось, что у эвакуированных из Ухани россиян нет симптомов вирусной инфекции.

5 февраля самолёты ВКС России завершили эвакуацию соотечественников из китайской провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения коронавируса 2019-nCoV. Как сообщили в посольстве России в Китае, из Хубэя были вывезены 144 человека: 128 россиян и 16 граждан СНГ, которые обратились в российскую дипмиссию.

22 января эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в беседе с НСН исключил возможность заражения коронавирусом при получении посылки.