У эвакуированных из Ухани россиян нет симптомов вирусной инфекции

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Департамент здравоохранения Тюменской области рассказал о состоянии россиян, эвакуированных из китайского города Ухань из-за вспышки нового типа коронавируса 2019-nCoV.
У эвакуированных из Ухани россиян нет симптомов вирусной инфекции
  • © РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство, находящиеся на карантине люди чувствуют себя нормально, симптомов вируса у них не проявлялось.

«Все россияне и иностранцы, которых 5 февраля эвакуировали из Ухани и поместили в санаторий под Тюменью на карантин, чувствуют себя нормально, симптомов вирусной инфекции у них не проявилось», — говорится в заявлении.

Ранее самолёты ВКС России завершили эвакуацию соотечественников из китайской провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения коронавируса 2019-nCoV. Как сообщили в посольстве России в Китае, из Хубэя были вывезены 144 человека: 128 россиян и 16 граждан СНГ, которые обратились в российскую дипмиссию.

22 января эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в беседе с НСН исключил возможность заражения коронавирусом при получении посылки.

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