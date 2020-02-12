Эксперт оценил ситуацию с распространением коронавируса

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Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин оценил ситуацию с распространением коронавируса.
Эксперт оценил ситуацию с распространением коронавируса
  • Reuters

«Всегда, когда начинается эпидемия, первыми к медикам попадают наиболее тяжёлые пациенты. Это типично, когда сначала высок процент летальных исходов, а потом он становится всё меньше. Так что вполне обычная ситуация», — сказал он в беседе с НСН.

Как отметил Юрин, пока процент новых заболевших по-прежнему растёт, однако соотношение между выздоравливающими и умирающими движется в сторону увеличения числа тех, кто смог излечиться.

Ранее доктор медицинских наук Виктор Зуев в беседе с ФАН оценил ситуацию с коронавирусом.

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