Эксперт оценил ситуацию с распространением коронавируса
- Reuters
«Всегда, когда начинается эпидемия, первыми к медикам попадают наиболее тяжёлые пациенты. Это типично, когда сначала высок процент летальных исходов, а потом он становится всё меньше. Так что вполне обычная ситуация», — сказал он в беседе с НСН.
Как отметил Юрин, пока процент новых заболевших по-прежнему растёт, однако соотношение между выздоравливающими и умирающими движется в сторону увеличения числа тех, кто смог излечиться.
Ранее доктор медицинских наук Виктор Зуев в беседе с ФАН оценил ситуацию с коронавирусом.