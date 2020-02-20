В Хабаровске вынесли приговор планировавшему теракт в школе студенту

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Первый Восточный окружной военный суд Хабаровска приговорил к восьми годам лишения свободы 19-летнего студента Александра Онуфриенко, планировавшего организовать теракт в своей бывшей школе. Об этом сообщили в УФСБ России по Хабаровскому краю.
В Хабаровске вынесли приговор планировавшему теракт в школе студенту
  • РИА Новости

«Первый Восточный окружной военный суд приговорил 19-летнего жителя краевого центра Онуфриенко А. К. к восьми годам лишения свободы за покушение и приготовление к совершению террористического акта в средней образовательной школе №30 города Хабаровска», — приводит сообщение РИА Новости.

Суд также лишил осуждённого права размещать обращения и иные материалы в интернете в течение трёх лет после освобождения.

В отношении обвиняемого расследовалось уголовное дело по статьям «Покушение на преступление» и «Террористический акт». Кроме того, была доказана его причастность к незаконному приобретению и хранению оружия, а также к публичным призывам к экстремизму.

Как стало известно сотрудникам ФСБ, Онуфриенко планировал совершить вооружённое нападение на школу №30 22 февраля 2019 года. При обыске в его квартире было обнаружено охотничье ружьё и боеприпасы, а также экстремистскую литературу.

По версии следствия, обвиняемый планировал совершить массовое убийство по мотивам политической ненависти и вражды.

В марте Центральный районный суд Хабаровска арестовал Онуфриенко по делу о подготовке теракта

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