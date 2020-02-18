«Сторонники экстремистской идеологии»: ФСБ задержала планировавших теракты в Керчи подростков

ФСБ предотвратила теракты в образовательных учреждениях Керчи — двое подростков планировали совершить нападения с использованием самодельных бомб. Сообщается, что они состояли в специализированных группах в социальных сетях, собирали взрывные устройства и испытывали их на домашних животных. В ведомстве отметили, что задержанные «вдохновились» преступлением Владислава Рослякова, который в октябре 2018 года совершил нападение на политехнический колледж Керчи. В результате трагедии погиб 21 человек, ещё 67 пострадали.

ФСБ пресекла подготовку теракта в образовательных учреждениях Керчи. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ведомства. Нападения планировали два несовершеннолетних жителя города.

«ФСБ Российской Федерации в городе Керчь Республики Крым пресечена подготовка террористических актов в двух образовательных учреждениях жителями Керчи, 2003 и 2004 годов рождения, являющимися сторонниками экстремистской идеологии», — сообщили в ФСБ.

Сообщается, что они были последователями Владислава Рослякова, который в октябре 2018 года совершил нападение на политехнический колледж. В результате этой атаки погиб 21 человек, ещё 67 пострадали. Сам нападавший покончил с собой.

Вскоре после атаки на колледж один из ныне задержанных оставлял одобрительные комментарии под статьями об этой трагедии. Как отметили в ФСБ, в ноябре 2018 года с ним проводились профилактические беседы, однако, несмотря на это, «он вступил в интернет-сообщество неонацистов». Ранее в этой группе состоял и Росляков.

Задержанные разработали планы вооружённых нападений, а в интернете ими были найдены чертежи по изготовлению бомб и схемы зданий. Параллельно они вели так называемые группы смерти, в которых склоняли участников к подобным нападениям.

Сотрудники ФСБ в местах их проживания нашли бомбы, которые те испытывали на домашних животных.

«По адресам проживания у задержанных изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, приобретённые посредством сети Интернет компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Испытания «пробных» взрывных устройств проводились на домашних животных», — говорится в сообщении ФСБ.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по ст. 30 и 205 УК РФ («Приготовление к преступлению» и «Террористический акт»).

ФСБ также получила свидетельские показания от «интернет-связи» двух керчан. Упомянутый гражданин 2004 года рождения знал о планирующихся терактах.

Атака на политехнический колледж Керчи

Напомним, днём 17 октября 2018 года Владислав Росляков совершил нападение на политехнический колледж. Он оставил самодельную бомбу с металлическими поражающими элементами на первом этаже, а охотничье ружьё и боеприпасы — на втором.

После того как устройство сдетонировало, он взял ружьё и открыл прицельный огонь по учащимся и преподавателям. Затем он зашёл в библиотеку и покончил с собой.

Семьям погибших и пострадавшим власти выплатили компенсацию. Из резервного фонда России выделили 42 млн рублей, из резервного фонда Совета министров Крыма ещё 52,5 млн рублей. Помимо этого, были собраны и добровольные пожертвования — свыше 15,5 млн рублей.

Как рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, Росляков пошёл на это преступления из-за травли со стороны сверстников. Его унижали из-за его финансового состояния.

«В чём причина… в Керчи? Унижение на основе разного имущественного положения. Этого мальчика в Керчи постоянно унижали одноклассники», — заявил Бастрыкин в апреле 2019 года.

17 октября 2019 года в Керчи во всех учреждениях и на предприятиях прошла минута молчания. Также жители города возложили цветы к импровизированному мемориалу, в религиозных учреждениях состоялись траурные службы.

Профилактические меры ФСБ

В ФСБ отчитались, что с 2018 года выявили около 150 крупных молодёжных экстремистских интернет-сообществ численностью до 50 тыс. человек. Как отметили в ведомстве, антиобщественные настроения и жестокость в подростках вызывает пропаганда радикальной идеологии, которая намеренно рассчитана на особенности психологии молодёжи.

Благодаря действиям ФСБ были предотвращены свыше 50 нападений на образовательные учреждения, пресечена работа более чем 260 пропагандистов и проведены профилактические работы с несколькими тысячами молодых людей.