Учебные заведения Керчи оборудовали системами наблюдения и досмотра

Мэр Керчи Сергей Бороздин заявил, что после трагедии в местном политехническом колледже, которая произошла год назад, учебные заведения города оборудовали системами видеонаблюдения, досмотровыми рамкам и пожарной сигнализацией.

«Безусловно, урок трагедии вынесен. Все учебные учреждения сделали паспорта безопасности, все оборудованы рамками, у кого нет рамок, у тех есть ручные досмотровые приборы. Все оборудованы системами видеонаблюдения, пожарной сигнализацией, кнопкой вызова и так далее», — приводит РИА Новости слова мэра.

Он отметил, что «в рамках антитеррористической безопасности предусматривается и ограждение всех учебных учреждений» города.

17 октября 2018 года учащийся Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в учебном заведении, в результате чего погиб 21 человек.

В октябре 2019 года стало известно, что преподаватель Ольга Грищенко стала 21-й жертвой трагедии в Керченском политехническом колледже — похороны педагога состоялись ещё летом.