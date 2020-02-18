ФСБ предотвратила более 50 атак на образовательные объекты с 2018 года

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С 2018 года в России предотвращено более 50 вооружённых нападений на образовательные учреждения, а также пресечена деятельность около 150 крупных молодёжных экстремистских интернет-сообществ. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.
ФСБ предотвратила более 50 атак на образовательные объекты с 2018 года
  • © ЦОС ФСБ РФ

«С 2018 года по настоящее время Федеральной службой безопасности в глобальной сети выявлено порядка 150 крупных молодёжных экстремистских интернет-сообществ численностью около 50 000 пользователей... предотвращено свыше 50 вооружённых нападений на образовательные учреждения», — сообщили RT в Центре общественных связей ведомства.

Кроме того, силовикам удалось пресечь деятельность более 260 пропагандистов экстремистской идеологии, которые вели «масштабную пропаганду радикальной идеологии», нацеленную на формирование у подростков «антиобщественных настроений» и жестокости.

ФСБ провела профилактическую работу с более 7000 подростков, «попавших под влияние деструктивных идей».

«Планировавшими нападения лицами являлись социально неадаптированные подростки, имеющие выраженные или скрытые психические заболевания, а также состоящие в конфликтных отношениях со сверстниками, преподавателями, членами семьи», — рассказали в пресс-службе ФСБ.

Уточняется, что указанные лица состояли в интернет-сообществах, «пропагандирующих идеологию убийств» и «ориентированных на возрастную категорию 12—17 лет».

Ранее в ФСБ заявили, что в Крыму предотвратили теракты в образовательных учреждениях, которые готовили два подростка из Керчи 2003 и 2004 годов рождения. Они задержаны.

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