В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках

Короткая ссылка
В ФСБ рассказали подробности о задержанных за подготовку нападения на образовательное учреждение в Саратове подростках.
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
  • РИА Новости

Как отмечается в сообщении ведомства, были задержаны «два гражданина Российской Федерации 2005 года рождения, состоявшие в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида».

Следственный комитет Саратовской области возбудил уголовное дело по статье о «приготовлении к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц».

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух 14-летних подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить