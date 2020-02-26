В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
- РИА Новости
Как отмечается в сообщении ведомства, были задержаны «два гражданина Российской Федерации 2005 года рождения, состоявшие в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида».
Следственный комитет Саратовской области возбудил уголовное дело по статье о «приготовлении к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц».
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух 14-летних подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.