В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках

В ФСБ рассказали подробности о задержанных за подготовку нападения на образовательное учреждение в Саратове подростках.

Как отмечается в сообщении ведомства, были задержаны «два гражданина Российской Федерации 2005 года рождения, состоявшие в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида».

Следственный комитет Саратовской области возбудил уголовное дело по статье о «приготовлении к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц».

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух 14-летних подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.