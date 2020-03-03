В НАК рассказали о планировавшем массовое убийство в Казани школьнике

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Правоохранительные органы обнаружили в Казани школьника, который планировал убийство своих одноклассников и изготовил видео о якобы совершённом преступлении. Об этом рассказал официальный представитель Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский.
В НАК рассказали о планировавшем массовое убийство в Казани школьнике
  • © Национальный антитеррористический комитет

«В Казани ученик лицея позвонил в службу «112» и сказал, что готов перестрелять всех», — цитирует его ТАСС.

Подросток объяснил правоохранителям, что у него не было авторитета среди одноклассников, также он не успевал по иностранному языку.

«Он даже сам снял ролик, будто он уже совершил преступление в школе. На ролике было орудие преступления — нож. На любой вопрос у него был ответ один: «Мне всё равно», — заявил представитель комитета.

В настоящее время школьник находится на домашнем обучении, за ним установили плотный контроль.

Кроме того, была обнаружена студентка первого курса колледжа, изучавшая «азбуку домашнего террориста».

«Она рассматривала возможность убить ножом своих одноклассников, изучала пути отхода», — сообщил Пржездомский, добавив, что девушка также находится на домашнем обучении.

Ранее в Ульяновске школьник с ножом напал на учительницу математики.

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