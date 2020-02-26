В Ульяновске школьник напал на учительницу математики

В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту нападения школьника на учительницу математики.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на областное СУ СК России.

Инцидент произошёл в среду, 26 февраля. По имеющимся данным, 15-летний подросток ударил ножом 59-летнего педагога.

На месте работают следователи. Назначены экспертизы, опрашиваются свидетели. Кроме того, проверяются условия жизни подростка.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал предложение Общероссийского профсоюза образования ужесточить наказание за насилие в отношении учителя.