В Ульяновске школьник напал на учительницу математики

Короткая ссылка
В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту нападения школьника на учительницу математики.
В Ульяновске школьник напал на учительницу математики
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на областное СУ СК России.

Инцидент произошёл в среду, 26 февраля. По имеющимся данным, 15-летний подросток ударил ножом 59-летнего педагога.

На месте работают следователи. Назначены экспертизы, опрашиваются свидетели. Кроме того, проверяются условия жизни подростка.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал предложение Общероссийского профсоюза образования ужесточить наказание за насилие в отношении учителя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить