Готовившего теракт в Красноярске подростка признали невменяемым

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что подросток, задержанный в апреле за подготовку вооружённого нападения на школу, имеет психическое заболевание и нуждается в лечении.

Об этом информирует ГСУ СК России по региону.

«В рамках расследования уголовного дела подростку была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой у него выявлено психическое заболевание, в связи с чем подросток нуждается в лечении с помещением в стационар специализированного типа», — заявили в Следственном комитете.

Отмечается, что дело с постановлением о применении к подростку принудительных мер медицинского характера направили в суд.

16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.

СК возбудил против подростка дело о подготовке к теракту.

По версии следствия, подросток планировал совершить теракт в школе с использованием самодельных взрывных устройств и обреза охотничьего ружья.