Готовившего теракт в Красноярске подростка признали невменяемым
- РИА Новости
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Об этом информирует ГСУ СК России по региону.
«В рамках расследования уголовного дела подростку была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой у него выявлено психическое заболевание, в связи с чем подросток нуждается в лечении с помещением в стационар специализированного типа», — заявили в Следственном комитете.
Отмечается, что дело с постановлением о применении к подростку принудительных мер медицинского характера направили в суд.
16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.
СК возбудил против подростка дело о подготовке к теракту.
По версии следствия, подросток планировал совершить теракт в школе с использованием самодельных взрывных устройств и обреза охотничьего ружья.