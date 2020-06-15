«Коктейли Молотова» и инструкции по изготовлению бомб: в Волгограде подростка обвинили в подготовке нападения на школу

В Волгограде сотрудники ФСБ задержали 14-летнего подростка. По решению суда он арестован на два месяца. Его обвиняют в подготовке нападения на школу. В ходе обыска в квартире предполагаемого преступника обнаружены бутылки с «коктейлем Молотова» и элементы, которые используются для создания взрывных устройств. Сам парень заявил, что не планировал нападения, а хотел привести взрывчатку в действие на пустырях ради забавы.

В Волгограде сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который планировал совершить 14-летний школьник. Подросток собирался взорвать в своём учебном заведении самодельное взрывное устройство (СВУ), начинённое поражающими элементами, чтобы отомстить однокласснику.

Подростку предъявлено обвинение в незаконном изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ) и приготовлении к убийству двух и более человек общеопасным способом (ч. 1 ст. 30, пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили в СКР.

В ходе осмотра квартиры, где жил подросток, правоохранители обнаружили СВУ, компоненты, необходимые для их изготовления, в том числе и металлические поражающие элементы, а также 18 бутылок с зажигательной смесью.

«Со слов несовершеннолетнего, воспользоваться всем этим он планировал исключительно в развлекательных целях — привести их в действие в балках и на пустырях Волгограда, однако у следствия есть основания полагать, что целью было учебное заведение, а жертвой должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт, а также иные лица», — сообщается на сайте CКР.

Допрошенные по делу свидетели рассказали, где именно школьник испытывал свои самодельные устройства.

«В ходе осмотра [указанных мест] удалось обнаружить неразорвавшееся СВУ, а также поражающие элементы приведённых в действие устройств», — говорится в сообщении.

Сейчас подросток задержан и помещён под стражу. Следователи не исключают, что у него могли быть сообщники.

В прокуратуре Волгоградской области сообщили RT, что надзорный орган взял на контроль ход расследования уголовного дела. В рамках надзорной проверки ведомство также оценит действия органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению подобных преступлений, добавила представитель прокуратуры.

Рос в неполной семье

Как пояснили RT в пресс-службе Управления судебного департамента Волгоградской области, подросток, подозреваемый в подготовке теракта, был арестован на два месяца ещё 12 июня. Сейчас он находится в СИЗО. Процесс по избранию меры пресечения проходил в закрытом режиме.

В свою очередь, ФСБ опубликовала видео обыска квартиры школьника. На записи видно, как подросток, одетый в камуфляжные брюки и чёрную футболку, показывает пакет с «коктейлями Молотова», поясняя, что он сделал их «месяца три-четыре назад».

Также оперативники показали тетрадь с написанными от руки инструкциями по изготовлению самодельных бомб и организации вооружённых нападений на образовательные учреждения.

Имя подростка не называется, известно, что парень воспитывался в неполной семье.

«Мальчик жил с бабушкой и мамой. При этом пока точно не известно, состоял ли он на учёте в полиции», — сообщила RT cтарший помощник руководителя регионального Следственного управления СКР Наталия Рудник.

По данным местных СМИ, речь идёт об ученике школы №61. Молодой человек якобы был участником ряда молодёжных сообществ и называл себя панком.

Испытание своих взрывных устройств школьник, как сообщается, проводил в овраге, расположенном в 200 метрах от школы.

RT попытался связаться с администрацией школы №61. Однако там комментировать ситуацию с задержанием учащегося отказались.

Похожие преступления

Ранее, в марте этого года на Сахалине сотрудники ФСБ задержали двух подростков 17 и 18 лет по подозрению в планировании вооружённого нападения на Сахалинский горный техникум.

По версии следствия, они также пропагандировали в интернете терроризм, массовые убийства и суицид. В ходе обысков у студентов изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, промышленный детонатор, предположительно, самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества и личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооружённом нападении на учебное заведение.

В отношении молодых людей расследуется уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Старший брат одного из арестованных студентов Алексей Пудовкин рассказал, что Максим был тихим молодым человеком и редко выходил из дома.

«У Макса с рождения были проблемы со зрением. Он, можно сказать, был почти слепой — видел только перед собой, да и то от силы сантиметров на 15. Очки у него были с линзами толщиной с палец. Ему сделали операции на глазах, чтобы выправить зрение, но привычка сидеть дома осталась. Надолго он на улицу не отлучался», — рассказал собеседник RT.

По его словам, сейчас Максим сотрудничает со следствием и отвечает на все вопросы.

«Ему вменяли публикацию какого-то манифеста в поддержку терроризма на странице в «Одноклассниках», которой он давно не пользовался. Максим просит экспертов проверить хотя бы, с какого компьютера к нему в «Одноклассники» попала эта публикация, это ведь не так сложно сделать», — сказал Пудовкин.

Алексей добавил, что Максим познакомился с другим подозреваемым, Ильёй, когда они учились в школе. По словам Пудовкина, второй задержанный состоял на учёте в полиции, кроме того, его отчислили из техникума за прогулы.

«Со следствием он [Илья], в отличие от Максима, не сотрудничал. Максим отвечал на все вопросы, даже во время обыска вёл себя спокойно. А Илья отказался наотрез — сами, мол, ищите что хотите... Илья вроде как (моего. — RT) брата не обижал, но отец был против, чтобы Максим с ним общался», — добавил Алексей.

Адвокат Максима Пудовкина в июне рассказал, что подозреваемый сейчас содержится в СИЗО в одиночной камере.

«На условия он вроде бы не жаловался. Следствию достаточно, что у него обнаружили самодельное взрывное устройство, поэтому я подозреваю, что прекращения уголовного дела не будет», — отметил адвокат Дмитрий Броненко в беседе с RT.

Всего с начала нынешнего года, по информации в СМИ, были предотвращены ряд нападений на школы, которые, по версии следствия, планировали ученики. Речь идёт об учреждениях в Тюменской, Костромской, Челябинской, Саратовской, Сахалинской областях, Красноярском крае и Республике Крым.