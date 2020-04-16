Планировал атаку на школу: ФСБ изъяла у подростка в Красноярске ружьё и самодельные взрывные устройства

В Красноярске задержан подросток, планировавший вооружённую атаку на школу. В ходе обысков дома у задержанного ФСБ обнаружила оружие, патроны и предметы, похожие на самодельные взрывные устройства. Как заявил сам подросток 2006 года рождения, их он планировал применить «для расстрела в школе». Кроме того, правоохранители нашли при обыске дневники, в которых содержится информация о планируемом преступлении.

Сотрудники ФСБ задержали в Красноярске подростка, который планировал совершить вооружённое нападение на школу.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Дома у задержанного правоохранители провели обыск. Им удалось обнаружить и изъять обрез охотничьего ружья с патронами, а также четыре предмета с надписью «Исход», похожие на самодельные взрывные устройства.

«Для расстрела в школе», — сказал задержанный подросток в ответ на вопрос, для чего он планировал использовать эти устройства.

На видео представители ФСБ показывают, что внутри предположительных СВУ находится зелёный порошок, напоминающий порох.

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В ходе обыска у задержанного были найдены также средства связи и личные дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении.

«По результатам экспертиз оружия, боеприпасов, иных предметов и документов в отношении задержанного будет принято соответствующее процессуальное решение», — пояснили в ФСБ.

Следователи завели в отношении подростка дела по нескольким статьям, в том числе о приготовлении к теракту.

«Подросток подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств)», — говорится в сообщении на сайте главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По предварительной версии следствия, в январе 2020 года подросток начал планировать совершение теракта в Красноярске. Нападение должно было произойти в апреле 2020 года.

По данным СК, подросток планировал использовать самодельные взрывные устройства и обрез охотничьего ружья. В интернете подросток нашёл инструкции по изготовлению взрывных устройств, изучил их конструкцию и изготовил, после чего спрятал в постройке во дворе, принадлежащей его отцу, добавили в Следственном комитете.

«Оперативными сотрудниками УФСБ по Красноярскому краю были изъяты предположительно самодельные взрывные устройства, обрез охотничьего ружья 16 калибра и 19 патронов к нему», — уточнили в ведомстве.

Предотвращённые нападения

Ещё одну попытку вооружённого нападения на учебное заведение удалось предотвратить на Сахалине. Там в конце марта ФСБ задержала двух студентов.

При обыске у них были обнаружены оружие, патроны, промышленный детонатор, предположительно, самодельные взрывные устройства и взрывчатые вещества. Кроме того, как и в случае в Красноярске, у задержанных были изъяты личные дневники, в которых рассказывалось о планируемом нападении.

Молодые люди 2002 и 2003 годов рождения, по данным ФСБ, были причастны также «к пропаганде в сети интернет терроризма, массовых убийств и суицида».

В отношении задержанных ФСБ возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).

В конце февраля сотрудники ФСБ задержали в Саратове двух подростков 2005 года рождения, планировавших напасть на учебное заведение в мае 2020 года.

Подростки создали тайник на территории заброшенного бомбоубежища, где спрятали обрез охотничьего ружья. Там их и задержали правоохранители.

На допросе один из подростков заявил, что они планировали убить как минимум 40 человек.

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«Мне всё равно. Игорь (один из задержанных. — RT) рассчитывал примерно на 40 человек», — говорит подросток на опубликованном ФСБ видео о числе планируемых жертв.

В ФСБ сообщили, что задержанные состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих массовые убийства и суицид.

«Установлено, что при нападении, помимо огнестрельного оружия, злоумышленники планировали также использовать самодельные зажигательные смеси, инструкции по изготовлению которых они нашли в сети интернет», — говорится в сообщении Федеральной службы безопасности.

Следственный комитет Саратовской области возбудил уголовное дело о подготовке убийства нескольких человек группой лиц по предварительному сговору.