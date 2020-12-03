Медведев поручил МВД и ФСБ подготовить прогноз угроз на 2021 год
- РИА Новости
В ходе совещания по укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений в России Медведев отметил, что в свете этих событий существует угроза возникновения межэтнических конфликтов, которыми могут воспользоваться преступные группировки и структуры.
«Поэтому я просил бы ФСБ, МВД и Генеральную прокуратуру России подготовить к апрелю следующего года прогноз возникновения таких угроз и на этой основе разработать комплекс мер по нейтрализации подобных угроз», — цитирует его ТАСС.
В сентябре Медведев сообщил, что в 2020 году было зафиксировано 24 незаконных вмешательства в работу объектов транспорта и 517 угроз подобных действий.