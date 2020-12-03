Медведев поручил МВД и ФСБ подготовить прогноз угроз на 2021 год

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поручил МВД, ФСБ и Генпрокуратуре подготовить к апрелю 2021 года прогноз возможных угроз на фоне предстоящих выборов в Госдуму и Всероссийской переписи населения.
Медведев поручил МВД и ФСБ подготовить прогноз угроз на 2021 год
  • РИА Новости

В ходе совещания по укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений в России Медведев отметил, что в свете этих событий существует угроза возникновения межэтнических конфликтов, которыми могут воспользоваться преступные группировки и структуры.

«Поэтому я просил бы ФСБ, МВД и Генеральную прокуратуру России подготовить к апрелю следующего года прогноз возникновения таких угроз и на этой основе разработать комплекс мер по нейтрализации подобных угроз», — цитирует его ТАСС.

В сентябре Медведев сообщил, что в 2020 году было зафиксировано 24 незаконных вмешательства в работу объектов транспорта и 517 угроз подобных действий.

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