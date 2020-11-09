Медведев заявил о росте «сетевого экстремизма» в России

Число выявленных в России с начала года фактов «сетевого экстремизма» выросло примерно на треть. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе совещания о тенденциях развития криминогенной обстановки.

«Значительную угрозу представляет «сетевой экстремизм», — цитирует ТАСС Медведева.

По его словам, за девять месяцев 2020 года зарегистрировано «чуть более 650 экстремистских преступлений», что почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В августе Медведев, говоря об уровне преступности в период пандемии, также отмечал, что «на фоне непростой социально-экономической обстановки значительную опасность стал представлять сетевой экстремизм».