Медведев заявил о росте «сетевого экстремизма» в России

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Число выявленных в России с начала года фактов «сетевого экстремизма» выросло примерно на треть. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе совещания о тенденциях развития криминогенной обстановки.
Медведев заявил о росте «сетевого экстремизма» в России
  • РИА Новости

«Значительную угрозу представляет «сетевой экстремизм», — цитирует ТАСС Медведева.

По его словам, за девять месяцев 2020 года зарегистрировано «чуть более 650 экстремистских преступлений», что почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В августе Медведев, говоря об уровне преступности в период пандемии, также отмечал, что «на фоне непростой социально-экономической обстановки значительную опасность стал представлять сетевой экстремизм».

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