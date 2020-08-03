Медведев рассказал об уровне преступности в период пандемии в России

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в ходе совещания «Об актуальных проблемах обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса» сообщил об уменьшении числа зарегистрированных преступлений в России в первом полугодии 2020 года.

Он отметил, что к настоящему моменту «острый период пандемии, связанный в том числе с необходимостью тотальной самоизоляции, миновал».

«Благодаря оперативным и своевременным действиям нам в целом удалось обеспечить безопасность граждан», — цитирует ТАСС Медведева.

Он сообщил, что за первое полугодие 2020 года число «зарегистрированных преступлений даже несколько снизилось — на 0,1% — и составило чуть более 1 млн».

При этом Медведев заявил, что «заметно возросло — приблизительно на две трети — и число противоправных деяний, связанных со сбытом наркотиков через интернет».

Также, по его словам, «на фоне непростой социально-экономической обстановки значительную опасность стал представлять сетевой экстремизм».

Как заявляет замглавы Совбеза, в первом полугодии 2020 года «зарегистрировано 442 экстремистских преступления», что «больше на треть, чем за аналогичный период 2019 года».

Кроме того, он рассказал, что, согласно результатам опроса Российской академии народного хозяйства и государственной службы, «около 40% мигрантов, почти каждый второй, лишились работы».

Это, как отметил Медведев, «безусловно, создаёт такую питательную среду потенциально в этой сфере (роста преступности. — RT)».

Он заявил, что «далеко не все страны смогли избежать разгула преступности, наиболее явный пример этому — Соединённые Штаты Америки, где борьба с коронавирусной инфекцией протекает особенно трудно и ситуация остаётся крайне нестабильной».

«Нам, безусловно, нужно сделать всё, чтобы у нас события развивались совершенно по иному сценарию», — добавил зампред СБ.

В начале июня Медведев заявлял о возможности длительного роста уровня преступности в России из-за пандемии COVID-19.