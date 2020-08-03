Медведев рассказал об уровне преступности в период пандемии в России
- РИА Новости
Он отметил, что к настоящему моменту «острый период пандемии, связанный в том числе с необходимостью тотальной самоизоляции, миновал».
«Благодаря оперативным и своевременным действиям нам в целом удалось обеспечить безопасность граждан», — цитирует ТАСС Медведева.
Он сообщил, что за первое полугодие 2020 года число «зарегистрированных преступлений даже несколько снизилось — на 0,1% — и составило чуть более 1 млн».
При этом Медведев заявил, что «заметно возросло — приблизительно на две трети — и число противоправных деяний, связанных со сбытом наркотиков через интернет».
Также, по его словам, «на фоне непростой социально-экономической обстановки значительную опасность стал представлять сетевой экстремизм».
Как заявляет замглавы Совбеза, в первом полугодии 2020 года «зарегистрировано 442 экстремистских преступления», что «больше на треть, чем за аналогичный период 2019 года».
Кроме того, он рассказал, что, согласно результатам опроса Российской академии народного хозяйства и государственной службы, «около 40% мигрантов, почти каждый второй, лишились работы».
Это, как отметил Медведев, «безусловно, создаёт такую питательную среду потенциально в этой сфере (роста преступности. — RT)».
Он заявил, что «далеко не все страны смогли избежать разгула преступности, наиболее явный пример этому — Соединённые Штаты Америки, где борьба с коронавирусной инфекцией протекает особенно трудно и ситуация остаётся крайне нестабильной».
«Нам, безусловно, нужно сделать всё, чтобы у нас события развивались совершенно по иному сценарию», — добавил зампред СБ.
В начале июня Медведев заявлял о возможности длительного роста уровня преступности в России из-за пандемии COVID-19.