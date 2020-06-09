Медведев заявил об угрозе роста преступности в России из-за пандемии

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил о возможности длительного роста уровня преступности в России из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Последствия пандемии, а значит, и рост преступности в определённых сферах может быть достаточно длительным. Имея в виду и вероятное обострение ситуации с инфекцией, и новые волны эпидемии, и возможные ограничения, если они всё-таки потребуются», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление Медведев сделал на совещании по проекту концепции общественной безопасности в России до 2030 года, которое проходит в режиме видеоконференции.

Ранее Медведев заявил что за последние пять месяцев количество преступлений с использованием интернета, информационных технологий, мобильной связи составило более 180 тыс.