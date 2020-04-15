В МВД рассказали о ситуации с уличными преступлениями

В МВД России заявили о сокращении количества уличных преступлений в I квартале 2020 года.

«Вопреки высказанным некоторыми экспертами прогнозам о росте уличной преступности, якобы связанном с последствиями введённых ограничительных мер, количество преступлений, совершённых на улицах, площадях, в парках и скверах, сократилось на 3,3%, в том числе изнасилований и покушений на изнасилования — на 31,1%, разбоев — на 20,9%, грабежей — на 9,9%, краж — на 11,2%. Стало безопаснее на объектах транспорта, где преступлений зарегистрировано меньше на 10,9%», — цитируют «Известия» официальное заявление МВД.

По данным МВД, число убийств и покушений на убийства сократилось на 4,9%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью — на 3,3%.

При этом в МВД отметили рост числа киберпреступлений, в том числе с использованием электронных средств, на 84%.