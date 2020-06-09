Медведев назвал число киберпреступлений за пять месяцев в России
- РИА Новости
Он заявил, что «очевидно, что пандемия вынудила многих граждан перейти и самим, и их компаниям (перевести. — RT) деятельность в цифровой формат, что закономерно привело к росту киберпреступности».
«За последние пять месяцев количество преступлений с использованием интернета, информационных технологий, мобильной связи составило более 180 тыс.», — цитирует ТАСС Медведева.
Он отметил, что «это приблизительно на 85% больше, чем за аналогичный период прошлого года».
Ранее зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал в беседе с RT принятие Генассамблеей ООН резолюции по борьбе с киберпреступностью, предложенной Россией.