Медведев назвал число киберпреступлений за пять месяцев в России

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев на совещании по проекту концепции общественной безопасности в России до 2030 года сообщил, что «за последние пять месяцев количество преступлений с использованием интернета, информационных технологий, мобильной связи составило более 180 тыс.».

Он заявил, что «очевидно, что пандемия вынудила многих граждан перейти и самим, и их компаниям (перевести. — RT) деятельность в цифровой формат, что закономерно привело к росту киберпреступности».

«За последние пять месяцев количество преступлений с использованием интернета, информационных технологий, мобильной связи составило более 180 тыс.», — цитирует ТАСС Медведева.

Он отметил, что «это приблизительно на 85% больше, чем за аналогичный период прошлого года».

Ранее зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал в беседе с RT принятие Генассамблеей ООН резолюции по борьбе с киберпреступностью, предложенной Россией.