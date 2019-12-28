В Госдуме оценили принятие ГА ООН резолюции по борьбе с киберпреступностью

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Анастасия Румянцева, Ангелина Шурпина
Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал в беседе с RT принятие Генассамблеей ООН резолюции по борьбе с киберпреступностью, предложенную Россией.
В Госдуме оценили принятие ГА ООН резолюции по борьбе с киберпреступностью
  • Reuters

«Для России это означает дополнительные возможности в отстаивании собственных интересов на мировом уровне, нам приятно, что огромное количество стан поддержали предложенную нами резолюцию, десятки стран присоединились к ней в момент её разработки и доработки», — отметил депутат.

Свинцов подчеркнул, что большинство стран уже понимают, что информационное пространство становится в современном мире главным инструментом влияния «не только на экономические процессы, но и на политические».

«Конечно, большинство стран осознали, что защита информационного пространства, защита цифровых средств внутри государств — это важнейшая задача на ближайшие десятилетия. Поэтому создание наднациональной структуры на уровне ООН, которая будет заниматься выработкой механизмов, стратегий, выработкой инструментов борьбы с киберпреступностью, — это крайне важно», —  заключил парламентарий.

Ранее ГА ООН приняла резолюцию России по борьбе с киберпреступностью.

Отмечается, что за проголосовали 79 стран, против — 69, 33 государства воздержались. Соавторами резолюции стали ещё 47 государств.

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