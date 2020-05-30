Киберпреступность в России может вырасти более чем вдвое

Количество совершаемых киберпреступлений в России по итогам 2020 года может вырасти более чем в два раза.

«Скорее всего, по итогам 2020 года мы увидим более чем 100-процентный прирост в сфере киберпреступности», — цитирует РИА Новости свой источник в правоохранительных органах.

Большинство экспертов согласны, что динамика киберпреступлений продлится по неблагоприятному сценарию.

Отмечается, что уже на данный момент уровень киберпреступности в России постоянно растёт.

Ранее зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал в беседе с RT принятие Генассамблеей ООН резолюции по борьбе с киберпреступностью, предложенную Россией.