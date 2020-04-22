Изъяли ружьё, ножи и селитру: ФСБ предотвратила вооружённое нападение на школу в Тюменской области

В Тюменской области сотрудники ФСБ задержали злоумышленника, планировавшего вооружённое нападение на одно из учебных заведений региона. У него были изъяты охотничье ружьё с патронами, два охотничьих ножа, селитра, средства связи, а также инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. По данным СК, молодой человек собирался совершить нападение на школу в апреле 2020 года.

Сотрудники ФСБ задержали жителя Тюменской области 2001 года рождения, который готовил вооружённое нападение на одно из учебных заведений региона.

«У него изъяты гладкоствольное охотничье ружьё с патронами, два охотничьих ножа, аммиачная селитра, средства связи, интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств», — сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Показания самого задержанного, а также свидетелей подтверждают намерения тюменца совершить преступление, добавили в ФСБ.

Следственное управление СК России по Тюменской области возбудило в отношении задержанного уголовное дело по ч. 1 ст. 30, пунктам «а», «е» ч. 2 ст. 105 (приготовление к убийству общеопасным способом двух и более лиц) УК России. Совершить задуманное, по данным следствия, он собирался в апреле 2020 года. Как сообщили СК, оружие злоумышленник спрятал по месту жительства.

«Однако довести свой преступный умысел до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, так как его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — сообщили в Следственном комитете.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Задержания в других регионах

За последние несколько месяцев ФСБ провела ряд задержаний несовершеннолетних преступников, которые также планировали совершить вооружённые нападения на учебные заведения. Последнее из таких задержаний прошло в Красноярске в середине апреля.

ФСБ удалось предотвратить вооружённую атаку на школу, которую готовил житель города 2006 года рождения. При обыске по месту жительства подростка были обнаружены и изъяты предметы, похожие на самодельные взрывные устройства, обрез охотничьего ружья с патронами, а также записи о планируемом преступлении.

По предварительной версии следствия, подросток готовил нападение в течение четырёх месяцев. Он начал подготовку атаки в январе 2020 года, чтобы осуществить её в апреле. Но из-за закрытия учебных заведений для предотвращения распространения коронавируса ему пришлось изменить свои планы.

«По причине перевода учебного процесса в дистанционный формат подросток принял решение о переносе даты террористического акта на более поздний период», — сообщили в региональном управлении ФСБ.

Cледственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудило в отношении задержанного дела сразу по нескольким статьям УК РФ.

Также по теме Планировал атаку на школу: ФСБ изъяла у подростка в Красноярске ружьё и самодельные взрывные устройства В Красноярске задержан подросток, планировавший вооружённую атаку на школу. В ходе обысков дома у задержанного ФСБ обнаружила оружие,...

«Подросток подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств)», — говорится в сообщении СК.

Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение оставить подозреваемого под стражей на два месяца, до 17 июня включительно.

В конце марта сотрудникам ФСБ на Сахалине удалось также задержать двух студентов 2002 и 2003 годов рождения, которые планировали совершить вооружённое нападение на учебное заведение в своём регионе.

У них были изъяты оружие, патроны, а также предметы, похожие на самодельные взрывные устройства. План нападения был описан в личных дневниках, которые также были изъяты при обыске.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») УК России. Кроме того, по данным ФСБ, молодые люди причастны «к пропаганде в сети интернет терроризма, массовых убийств и суицида».

В феврале 2020 года в Саратове были задержаны два подростка, которые планировали устроить стрельбу в учебном заведении в мае 2020 года. Сотрудники ФСБ провели задержание несовершеннолетних на территории заброшенного бомбоубежища, где подозреваемые устроили тайник и спрятали обрез охотничьего ружья.

На допросе один из них заявил, что причиной несостоявшейся атаки на сверстников была месть. Задержанный также сообщил, что они планировали массовое убийство, их жертвами должны были стать около 40 человек.

«Установлено, что при нападении, помимо огнестрельного оружия, злоумышленники планировали также использовать самодельные зажигательные смеси, инструкции по изготовлению которых они нашли в сети интернет», — говорится в сообщении Федеральной службы безопасности.

Следственный комитет Саратовской области возбудил уголовное дело о подготовке убийства нескольких человек группой лиц по предварительному сговору.

Как отмечается, несовершеннолетние состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих массовые убийства и суицид.