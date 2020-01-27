В Костроме полиция пресекла возможную попытку нападения на школу

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Сотрудники правоохранительных органов установили личности подростков, планировавших устроить стрельбу в школе в Костроме.
В Костроме полиция пресекла возможную попытку нападения на школу
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону.

Отмечается, что полицейские получили информацию о 15-летнем подростке, который увлекается экстремистскими идеями и интересуется темой насилия в школах.

Полицией было установлено, что он собрал группу «единомышленников из числа своих одноклассников», с которыми обсуждал варианты нападения на учебное заведение.

«Подростки даже начали заранее оттачивать боевые навыки, стреляя в гаражах из пневматического пистолета», — говорится в заявлении.

Как указали в МВД, мотивом подобных планов являлись конфликтные ситуации в школе и получение незаслуженных, по мнению подростков, оценок.

«В ходе проведения обысков у них изъяты компьютеры и сотовые телефоны, содержащие переписки с обсуждениями планировавшейся в этом году акции. Семьи подростков взяты сотрудниками на особый контроль. С детьми и взрослыми проведены профилактические беседы», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что проверка проводится и в самом учебном заведении. Сотрудники правоохранительных органов намерены установить причины, способствующие «формированию подобных идей у учащихся».

25 декабря URA.RU передавало, что в Екатеринбурге ученик девятого класса школы №24 напал с молотком на учительницу русского языка и литературы у её дома — предположительно, из-за недовольства полученными за полугодие оценками.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

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