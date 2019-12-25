В Екатеринбурге девятиклассник напал с молотком на учительницу
- РИА Новости
«Прокуратура Кировского района начала проверку. Выясняются обстоятельства и условия, приведшие к нападению несовершеннолетнего на педагога. Подросток обучается в школе с первого класса, ранее на учете в ПДН не состоял. В чём-то неблаговидном замечен не был. Воспитывается в неполной семье мамой и бабушкой», — сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.
Ученик подкараулил педагога возле дома и ударил молотком по голове. Причины нападения пока неизвестны. Предположительно, это связано с оценками за полугодие.
Ранее в Ярославской области задержали школьника за избиение мальчика.