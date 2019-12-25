В Екатеринбурге девятиклассник напал с молотком на учительницу

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Прокуратура Кировского района Екатеринбурга начала проверку сообщений о нападении с молотком ученика девятого класса школы №24 на учительницу русского языка и литературы, сообщает URA.RU.
В Екатеринбурге девятиклассник напал с молотком на учительницу
  • РИА Новости

«Прокуратура Кировского района начала проверку. Выясняются обстоятельства и условия, приведшие к нападению несовершеннолетнего на педагога. Подросток обучается в школе с первого класса, ранее на учете в ПДН не состоял. В чём-то неблаговидном замечен не был. Воспитывается в неполной семье мамой и бабушкой», — сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Ученик подкараулил педагога возле дома и ударил молотком по голове. Причины нападения пока неизвестны. Предположительно, это связано с оценками за полугодие.

Ранее в Ярославской области задержали школьника за избиение мальчика.

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