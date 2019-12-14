В Ярославской области задержали школьника за избиение мальчика
- РИА Новости
«Сегодня задержан подозреваемый, 15-летний учащийся одной из школ Тутаева», — заявили в СК.
Отмечается, что следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Отмечается, что задержали самого активного участника избиения. Личности остальных участников конфликта устанавливаются.
Ранее сайт kp.ru передавал, что после избиения школьника в городе Тутаеве Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего, совершённого группой лиц из хулиганских побуждений.