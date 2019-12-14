В Ярославской области задержали школьника за избиение мальчика

В Ярославской области следователи задержали 15-летнего школьника, который подозревается в том, что вместе с товарищами жестоко избил 13-летнего мальчика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

«Сегодня задержан подозреваемый, 15-летний учащийся одной из школ Тутаева», — заявили в СК.

Отмечается, что следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Отмечается, что задержали самого активного участника избиения. Личности остальных участников конфликта устанавливаются.

Ранее сайт kp.ru передавал, что после избиения школьника в городе Тутаеве Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего, совершённого группой лиц из хулиганских побуждений.